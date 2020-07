Guérie de la Covid19, la députée Yeya s’est confiée à nos confrères de Dakaractu. Elle est revenue sur sa maladie en expliquant comment elle a su qu’elle avait contracté le coronavirus: « tout au début, je ressentais des douleurs articulaires, je toussais beaucoup et j’avais également une forte fièvre. Néanmoins, je me suis dit intérieurement que j’étais malade. J’avais même pensé à la grippe. Mais je tiens à signaler que je faisais tout pour respecter les gestes barrières », fait-t-elle savoir.

Cependant, poursuit-t-elle, « quand j’ai commencé à tousser du sang, je me suis inquiétée. C’est à ce moment que j’ai pris l’initiative moi-même, d’appeler à l’hôpital Principal de Dakar. J’ai d’abord essayé de joindre le directeur de l’hôpital que je n’ai pas eu et c’est par la suite que j’ai appelé son adjoint, le colonel Razack qui m’a mise en rapport avec le Docteur Bâ. C’est à la suite d’un questionnaire téléphonique que ce dernier m’a dit que je dois venir à l’hôpital. C’était d’ailleurs un lundi et c’est ce même jour que je suis venue faire le test qui s’est avéré, par la suite, positif ».