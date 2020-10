XALIMANEWS : Le chef de l’Etat s’est rendu en Guinée Bissau le 24 septembre dernier en tant d’invité d’honneur de la fête de l’indépendance du pays. Une occasion pour les militants de l’Apr basés dans ce pays limitrophe de rencontrer leur secrétaire général. Malheureusement, à cause d’un calendrier chargé, Macky Sall n’a pu rencontrer cette communauté. Chose qui n’a pas du tout été leur goût. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas manqué de le manifester.

Au courant de cet état de fait, le chef de l’Etat, à son retour au Sénégal, a envoyé une délégation spéciale en Guinée Bissau pour les rencontrer. Il s’agit entre autres d’Aliou Ndao Fall, secrétaire national chargé de la diaspora, Almamy Bocoum du cabinet du Président et du député Kori Ndiaye.

Une démarche fortement appréciée par les Aperistes de la Guinée Bissau. Selon leur coordonnateur MameMor Ba, les choses sont rentrées dans l’odre. Ils ont réaffirmé leur encrage au sein du parti au pouvoir et réaffirmé leur volonté de travailler aux côtés du Président Macky Sall.