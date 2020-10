XALIMANEWS- Guy Marius Sagna accuse l’Etat d’être à l’origine des malheurs des habitants de la cité Comiko de Ouakam: « l’État et l’armée qui devraient essuyer les larmes de la population font pleurer le peuple. Comment un État peut-il faire preuve d’autant de barbarie, de sauvagerie, de cruauté, d’inhumanité envers sa population ?

C’est l’armée française qu’il faut déguerpir.

C’est la spoliation foncière qu’il faut déguerpir.

L’État a vendu à la COMICO 3ha sur un terrain nu. Comment peut-on confondre « terrain nu » et 79 maisons? La cour d’appel de Dakar a été injuste. La gendarmerie comme c’est de coutume maintenant a été privatisée pour des intérêts privés.

En attendant, je propose que dans les 557 parcelles du hangar des pèlerins que s’arrachent les membres de l’APR, que le président Macky Sall prennent 79 parcelles et les donne à la COMICO et laisse en paix et dans la tranquillité les 79 familles de Terme Sud », a indiqué l’activiste.