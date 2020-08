XALIMANEWS- Orange a décidé de hausser les tarifs de ses forfaits téléphoniques et Internet mobile il y a peu. Malgré les remontrances des consommateurs et de l’Autorité de régulation des télécommunications et des Postes (Artp), l’opérateur leader n’entend pas reculer.

En atteste un communiqué datant du 7 août, la compagnie de téléphonie française a fait comprendre à l’Artp que c’est elle-même qui a validé les prix. « Sonatel Orange rappelle que toutes ses initiatives commerciales, notamment le lancement de nouvelles offres ou leurs évolutions, sont concertées avec l’Artp dans le respect des textes en vigueur », souligne le texte.

Invité sur Rfm, le directeur de l’Artp, Abdoul Ly, affirme que ses services ont rencontré Sonatel-Orange et sont à la recherche de solutions. « Nous avons rencontré les responsables de Sonatel Orange et les consommateurs pour trouver une solution. Après, j’ai demandé à l’opérateur d’arrêter ses nouvelles offres prises dans ce contexte difficile pour les consommateurs avec la crise de la pandémie, ce n’est pas le moment de faire des offres décriées. Aucun opérateur n’a moralement le droit de faire ça », a assuré le DG de l’Artp.

Selon M. ly, même si l’agence de régulation est à équidistance des opérateurs de télécommunications, les droits des consommateurs pour des services accessibles sont une préoccupation prioritaire pour le régulateur. Reste à savoir si cela sera suffisant pour faire reculer Orange-Sonatel.

Rewmi