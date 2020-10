« La crise du Coronavirus va permettre au continent africain d’accélérer sa transformation digitale. En tant que partenaire du continent, Huawei sera là pour accompagner les populations dans cette transformation. » a déclaré Philippe Wang, Vice-Président Exécutif de Huawei Northern Africa lors de la conférence de clôture de Huawei Connect 2020.

Le numérique est créateur de valeur et toutes les technologies développées doivent aider nos populations à vivre mieux. La compagnie chinoise organise un évènement annuel qui s’est tenu à Shanghai du 23 au 26 Septembre. Huawei Connect 2020 voit la participation de plusieurs acteurs, clients et partenaires de la marque qui viennent partager leur expérience, trouver des moyens de travailler ensemble et de s’adapter au changement que l’entreprise est en train d’insuffler.

Connecter le monde rural

Pour cette année, l’Afrique est au cœur des discussions tant le sujet de l’inclusion numérique a été abordé ; nous sommes le continent le moins connecté au monde pourtant il est reconnu que nos pays ont plus à tirer profit des opportunités que le numérique offre. Et pour qu’il y ait une vraie inclusion numérique, l’amélioration de la couverture réseau est indispensable. Huawei a ainsi mis au point la solution #RuralStar déployée au Cameroun, en Guinée, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Ce projet a permis de réduire les coûts de construction et de déploiement du réseau dans des zones reculées et en combinant ces réseaux ruraux avec l’énergie solaire, un écosystème complet a été mis en place pour les applications rurales, électriques et mobiles. Depuis son lancement, ce projet a permis de connecter 400 villages impactant ainsi plus de 800.000 personnes. Le désenclavement des territoires est une réalité palpable au Cameroun où d’ici la fin de cette année, le projet solaire hors réseau en construction sera opérationnel pour plus de 12.500 personnes vivant dans le monde rural. Grâce à son expertise, Huawei œuvre à améliorer la couverture réseau et à réduire les coûts d’accès à Internet et ceci grâce à des technologies innovantes sur le matériel et la connectivité.

Faciliter l’enseignement à distance via des outils digitaux

Une couverture réseau de qualité et stable donne accès à Internet et à la Technologie. La compagnie plaide aussi pour que les populations les plus marginalisées puissent avoir accès aux TIC favorisant ainsi le progrès économique et le développement. Au Sénégal, le programme Tech4ALL est déroulé en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et la Sonatel (Société National de Télécommunications) afin d’aider les enseignants à enregistrer les cours numériquement. Cette initiative a permis de venir en appui aux nombreux efforts du gouvernement durant cette crise sanitaire où l’enseignement à distance a été un recours salutaire. Depuis la mi-août, 200 enseignants du primaire et du secondaire à travers la région de Dakar ont reçu une formation aux compétences numériques requises pour l’enseignement à distance. Ils soutiendront et formeront à leur tour d’autres enseignants, car l’objectif global étant que 100.000 élèves du pays bénéficient de ces cours en ligne.

Une vision claire pour l’Afrique

Désenclaver les territoires, avoir une coopération mutuellement bénéfique, être engagés pour l’éducation et ainsi contribuer à la construction d’un continent connecté sont les axes stratégiques sur lesquels Huawei travaille en Afrique. Huawei Connect 2020 a fait émerger des solutions, perspectives et recommandations et celles-ci vont aider à concrétiser les actions et programmes, car « la connectivité est un droit humain fondamental » dixit Cao Jibin, Président de Huawei Northern Africa.

Par Jaly Badiane, Social Media Manager, Blogueuse et Activiste