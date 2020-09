XALIMANEWS : Un nouveau concurrent dans le marché de l’immobilier au Sénégal se signale. La société française Plac’For­ce, spécialisée dans les constructions reposant sur une ossature métallique a décidé d’aller à la conquête du marché sénégalais.

La société est présente au Salon de l’habitat de Dakar. Elle propose une solution innovante. «Les caractéristiques principale sont une base en ossature métallique profilée, assemblée et installée par nous-mêmes. Ensuite un habillage composé d’un panneau extérieur en fibrociment, une laine de verre à l’intérieur de l’ossature pour assurer l’isolation thermique et acoustique et ensuite une plaque de plâtre en parement extérieur et bien sur une finition, peinture faïence, carrelage ou autre», explique le directeur de la structure M. Fréderic Vacher.

Le modèle de construction proposé par cette société est connu dans le monde aussi bien en France qu’en Australie. «Ces maisons garantissent le confort et l’isolation. Et il faut que les Sénégalais comprennent que les technologies de construction ont évolué. Si on veut aller vers des constructions pour le plus grand nombre, il faut aller vers ces technologies», renseigne Paul Mendy.

Plac’Force envisage de créer une usine au Sénégal avec des chaines de fabrication et des machines de profilage. Ce sont ces éléments qui seront ensuite conduits sur le chantier pour assemblage, souligne M. Vacher, qui précise que sa structure met l’accent sur la formation de la main d’œuvre locale. Concernant les coûts, M. Vacher estime qu’ils seront ajustés en fonction de chaque projet. «Aujourd’hui, on peut difficilement annoncer des coûts précis, parce que dans le bâtiment, en fonction des prestations qu’on va apporter, on peut aller du simple au double. Mais on va coller aux prix du marché sénégalais.» Seulement, les matériaux nécessaires à cette technologie viennent tous de l’extérieur. «Ce sont des matériaux qu’on va être obligés d’importer, parce qu’il n’y a pas d’usine de plâtre en France et il n’y a pas d’usine de production d’acier qui sont nos deux principaux matériaux de construction. Nous allons nous charger de faire venir ces matériaux là au Sénégal pour démocratiser ce mode de construction», précise M. Vacher. Conçu sans utilisation de sable et avec moins de ressources naturelles, la maison Plac’Force reste totalement étanche, souligne M. Vacher. Elle repose sur une dalle en béton et bientôt, les Sénégalais pourront en admirer un spécimen.

Source : Le Quotidien