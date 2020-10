XALIMANEWS- Les pompiers tentent de contenir un incendie qui s’est déclaré sur le mont Kilimandjaro, selon les autorités locales.

Tanzanie Le service des parcs nationaux (TANAPA) a déclaré: « L’incendie est toujours en cours et les pompiers de TANAPA, d’autres institutions gouvernementales et des habitants poursuivent leurs efforts pour le contenir. »

Les efforts ont commencé lorsque l’incendie s’est déclaré dimanche en fin d’après-midi.

TANAPA a tweeté une photo qui semblait montrer la montagne avec de nombreuses poches de flammes qui brûlaient dessus.

Les médias locaux ont rapporté que les communautés vivant à proximité ont tenté d’éteindre le feu, mais l’altitude d’où les flammes ont éclaté a rendu cela difficile.

Il a également été dit que les flammes pouvaient être vues depuis la ville de Moshi, située à environ 30 km de la montagne et connue comme une porte d’entrée du parc national du Kilimandjaro.

La cause de l’incendie n’a pas été établie.

Le mont Kilimandjaro est le plus haut sommet de Afrique, et la plus haute montagne autonome du monde, à près de 6 000 m (20 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer.

Environ 50 000 touristes gravissent la montagne chaque année.

Fr24news