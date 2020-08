l’artiste a révélé que Fally Ipupa avait été présenté comme un danseur auprès d’Akon lors de leur rencontre en Afrique du Sud en 2010.

Innos’B a fait savoir les circonstances dans lesquelles il a rencontré Fally Ipupa dit “Dicap la Merveille” et le célèbre artiste Akon. Selon nos sources, les images de sa rencontre avec les deux hommes circuleraient même sur les réseaux sociaux.

«Ce sont de petites images où je parlais beaucoup. Je ne connaissais pas non plus bien parler l’anglais, je suis juste une personne qui aime prendre des risques. C’était ça la réalité. C’était beaucoup plus cette sœur qui l’avait introduit qui le vantait en disant qu’il danse bien comme les sœurs, qu’il est connu dans son pays», a-t-il expliqué.

Poursuivant, le jeune artiste a indiqué ceci : «lui aussi, quand on disait ça il dansait un moment, puis s’arrêtait. On riait….C’était ainsi».

Expliquant les circonstances de leur collaboration, Innos’B a raconté que : « c’est à partir de là que Fally Ipupa et le Jeune leader ont pu collaborer sur la chanson «Merci maman». Mais les relations entre les deux artistes se sont détériorées depuis 2015 ».

Selon les informations reçues, il y a deux ans des clashs se faisaient entre les deux hommes, bien que les raisons profondes ne soient véritablement connues. Notons que Innos’B, fils de musicien, né à Goma, en République Démocratique du Congo a fait ses premiers pas dans la musique en 2010.