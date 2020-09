Les réactions se multiplient après les fortes pluies enregistrées hier. A l’image de plusieurs autres localités, la capitale sénégalaise n’a pas été épargnée, avec des inondations signalées dans certains quartiers. Dans un communiqué, le Grand Serigne de Dakar a exprimé sa solidarité aux populations exposées à ces difficultés.

« Les fortes pluies qui se sont abattues sur l’ensemble du territoire national ont provoqué d’énormes dégâts dans les régions de Dakar, Thiès et autres localités, en cette période de pandémie de Covid-19. J’exprime ma solidarité et ma vive préoccupation aux souffrances des populations frappées par les pluies diluviennes qui ont provoqué d’importants dommages matériels dont les conséquences économiques et sociales devraient être lourdes », a fait savoir Abdoulaye Makhtar Diop.

Hier en début de soirée, le président de la République avait, dans un tweet, annoncé le déclenchement du plan Orsec pour soulager les populations. Une décision saluée par le Grand Serigne de Dakar. « Je salue la forte décision du Chef de l’Etat, son Excellence Macky Sall qui a déclenché le Plan ORSEC (Opération de Secours) et demande aux agents chargés de l’exécution d’être en phase avec les populations victimes de ces inondations. (…). j’invite tout le monde à la prière et à la solidarité, surtout envers les populations qui se trouvent en grand danger et sollicite du Bon Dieu, la grâce réconfort pour nos populations durement éprouvées », a ajouté le Chef supérieur de la Collectivité léboue.