XALIMANEWS- Face à l’ampleur du mal, il n’a pas fait dans la langue de bois : « Je voudrais demander aux maires en particulier sous la supervision des autorités administratives, de cesser de donner des lotissements dans des zones cuvettes. Autrement, tout ce que l’Etat fait, ne sert à rien. A chaque fois que les problèmes sont réglés, des maires vont dans des marigots pour faire d’autres lotissements. Et dès qu’il y a encore d’autres pluies, ce sont les spectres désolants des inondations. Nous devons travailler pour que les zones non aedificandi ne soient plus autorisées pour l’habitat. Ce qui permet de donner du sens, des actions menées par le gouvernement. D’une façon générale, le département de Pikine est dans une zone de maraîchage ». Durant cette visite, la tenue du Chef de l’Etat et sa distance vis-à-vis des populations ont suscité beaucoup de commentaires.

Avec SenCafeActu