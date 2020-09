XALIMANEWS- Le ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a tenu à rendre visite aux sinistrés des dernières pluies qui ont fait plusieurs dégâts et causées aussi des pertes de vie humaines.

« J’ai effectué ce jour une visite dans les zones inondées de Belle vue, Zone de captage, Parcelles assainies, Camberene, Guediawaye cité Douanes et cité Diounkom, marché Thiaroye et Rufisque Nord. Une occasion pour apporter réconfort aux populations touchées et donner des instructions aux services compétents pour sortir les populations des eaux, dans les plus brefs délais », s’est-il prononcé