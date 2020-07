Il s’agit d’un immigré clandestin de 24 ans, sans abri et d’origine sénégalaise. L’homme est accusé d’avoir violé une femme de 45 ans au parc Monte Stella dans le quartier San Siro de Milan, le 15 juillet dernier.

Le Modou-modou perdu par l’analyse ADN

Le Sénégalais a été arrêté, hier soir mercredi à 23 heures, par la police de Milan après une enquête rapide d’une équipe mobile et scientifique. Laquelle a permis, en sept jours, de retrouver avec certitude la personne responsable du viol grâce à l’analyse des traces d’ADN trouvées sur les vêtements de la femme, rapporte ilmessaggero.it, visité par Senego.

La victime collabore

La victime, il y a une semaine, promenait son chien et a été brutalement agressée et abusée par le jeune sénégalais, dans l’après-midi à 18 heures, en plein jour. Le jeune homme de 24 ans a également été identifié grâce à l’analyse de la physionomie et des vêtements pris par les caméras : les détails correspondaient à la description de la femme.