« J’ai lu le livre de TAS

En lisant le livre de Thierno Alassane Sall, je pensais lire un livre sur les affaires de pétrole et gaz. Tel n’est pas le cas. Ce livre n’est pas un livre sur les affaires Petrotim ou Total. En réalité TAS fait un diagnostic de ce qu’il pense être les freins au développement du Sénégal de l’indépendance à aujourd’hui, en se basant surtout sur son vécu.

Les scandales du régime de Macky Sall sont mis à nu avec des faits irréfutables. En réalité ce n’est pas ce que j’ai retenu du livre. Ce que j’ai retenu c’est plutôt que ce livre montre à quel point ce pays est géré dans la légèreté, l’incompétence et le tâtonnement.

Quelques exemples

1) Macky Sall et son gouvernement sont incapables de faire une estimation de la valeur de la part du Sénégal dans les différents gisements découverts. Ils demandent aux compagnies pétrolières de leur faire les calculs. Je tombe des nues. Pourtant on nous avait vanté Macky comme un ingénieur spécialisé en pétrole et gaz, le sénégalais qui maîtrise le plus ce secteur d’après son permier ministre Boun Dionnne. Et où sont tous les spécialistes du pétrole qui défilaient sur les plateaux de télévisions pour défendre Macky et étaler leur expertise. Où sont tous ces sénégalais grands experts cooptés au COS Pétrogaz? Ils ne sont pas capables d’estimer la valeur de la part du Sénégal connaisant les réserves, la clé de répartition, les cours du baril et les impôts et taxes. On tombe encore des nues quand TAS nous apprend que Macky et ses ouailles sont ébahis quand ils apprennent des compagnies pétrolières la différence entre leurs rêves et la part réelle du Sénégal.

2) TAS nous apprend que face aux compétences des compagnies pétrolières le gouvernement du Sénégal est complètement démuni. Ministre du pétrole il ne dispose que d’un juriste pour faire face aux multinationales et leurs armées d’avocats. Au même moment nous dépensons des milliards pour entretenir un personnel politique dans des institutions inutiles.

3) TAS nous parle des investissements en production d’électricité. Macky Sall a son projet de 200 MW de solaire avec les américains, Boun Dionne a son projet de 400 MW avec des émiratis et le pauvre ministre de l’énergie doit leur expliquer que la Senelec n’avait pas en ce moment là besoin de ces investissements car on ne produit pas de l’électricité pour la stocker. Il doit leur expliquer que Senelec avait plutôt des besoins d’investissement dans le transport et la distribution, qu’ils devraient oublier leurs rêves d’exportation d’électricité par absence de lignes pouvant assurer le transport vers ces pays. Il doit avec les techniciens de la Senelec expliquer aux deux têtes de l’exécutif que la production est planifiée en fonction de la courbe de la demande. Enfin TAS nous confirme ce que l’on savait déjà : le plan Takkal est le seul plan fait dans les normes dans le secteur de l’énergie et que ce sont ses résultats qui nous évitent le retour des délestages et non les investissements sans tête ni queue du régime de Macky Sall.

4) TAS parle des offres spontanées. Sabar gou tass. Chaque ministère se trouve des promoteurs qui reprennent des projets de l’état pour en faire des offres spontanées et contourner les appels d’offres. Il n’y a pas de priorisation des besoins, pas de souci de rentabilité. L’essentiel est de faire des réalisations visibles et grandioses. Et en parallèle la dette grossit: 2741 milliards au départ de Wade et 9000 milliards actuellement.

Je ne suis pas un allié politique de TAS. On a même des divergences politiques sur beaucoup de points mais je conseille aux politiques de lire ce livre. Vous y apprendrez beaucoup de choses qu’il ne faut pas faire quand on aime son pays.

Matar Séye »