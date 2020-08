XALIMANEWS- Diplômé en management des ressources humaines et des relations sociales, Jean François Vassas a accordé un entretien à nos confrères de Rewmi. Patron du Groupe Evolv basé au Luxembourg et présent à Dakar, il a abordé les problèmes dont le sectrur privé sénégalais est confronté. Ce dernier indique, par ailleurs, que le prochain Bill Gates pourrait bien être un sénégalais. « il n’y a pas un secteur privé fort au Sénégal contrairement en Europe où les grandes entreprises ont 400 voire 500 ans d’existence. Il y a le poids de l’histoire, et il y a aussi l’éducation. Dans l’ADN des Sénégalais, il y a la volonté de créer des entreprises. On ne peut pas donner à tout le monde les sous pour créer leurs boîtes uniquement pour qu’ils se taisent ou qu’ils n’aillent pas manifester. Non, tout le monde n’est pas capable de créer sa boîte. Aujourd’hui, il y a un environnement plutôt favorable pour les affaires, notamment avec la DER et les autres institutions. Être entrepreneur, n’est pas seulement avoir des idées, mais il y a de la technique derrière. Au niveau des institutions supérieures, on est encore dans la formation théorique et on ne forme pas assez. Je suis persuadé que le prochain Bill Gates sera Sénégalais, mais il faut choisir le secteur où trouver un champion international. Cela doit être forcément dans les nouvelles technologies. Aussi, il faut être patient et s’y préparer. Mais l’Etat doit appuyer le secteur privé car, aujourd’hui il n’y pas une entreprise dans le monde, sauf Apple, Google, entre autres, qui existe sans la commande de l’Etat. La commande publique est le premier client des grosses entreprises. Il n’y a pas une entreprise d’une certaine importance qui existerait sans l’Etat. Il n’y a pas une entreprise du bâtiment sans la commande publique. Le secteur privé existe grâce à la commande publique. C’est partout pareil », fait-t-il savoir.