XALIMANEWS- Trois journalistes sont à la DIC dans le cadre d’une enquête suite à une plainte du ministère de l’environnement et du développement durable. Joint par Xalima, le Président de l’Association de la presse pour l’entraide et la solidarité (APRES), Sambou Biagui, s’est rendu au niveau des locaux de la DIC en compagnie d’une délégation pour s’enquérir de la situation et aussi pour apporter son soutien aux journalistes membres de l’association qu’il dirige. Ce dernier de préciser que dans le cadre de la mission de l’APRES qui est d’assister et de soutenir les acteurs des médias, il s’est entretenu pendant plusieurs minutes avec le ministre Abdou Karim Sall. « Je suis à la Dic depuis 9 heures. J’ai parlé au ministre pendant plusieurs minutes, il m’a rassuré. Et ce n’est pas lui qui a porté plainte », indique le journaliste qui précise que c’est le secrétaire général et le Dage du ministère de l’Environnement qui ont porté plainte contre les journalistes pour une information publiée en Décembre 2019. « Les journalistes ( Khalil Diémé, Youssoupha Mine et Abdoulaye Faye) bénéficient du soutien de l’association de la presse étrangère du Sénégal, le président Ibrahima Soumaré, en déplacement à Brazaville, m’a appelé pour me le dire », s’est réjouit M. Biagui.

Mariama Kobar Saleh