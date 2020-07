XALIMANEWS- Le technicien allemand de liverpool Jurgen Klopp a pour ambition d’apporter de la qualité à son équipe. Et surtout sur le plan offensif, ce secteur tenu d’une main de maitre par Sadio Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino.

Si pour le coach allemand, le trio Mané, Salah, Firmino est assez solide dans le secteur offensif, il n’est pas exclu qu’il pense à son renforcement en cas de blessure, de baisse de forme ou de départ de l’un d’entre eux.

A cet effet, Jurgen Klopp n’a pas caché son admiration pour le joueur belge d’origine ghanéenne qu’il pourrait bien faire venir à Liverpool.

Jeremy Doku, ce jeune ailier d’Anderlecht, fait la pluie et le beau temps en Jupiler Pro League et tape dans l’œil du coach allemand. Jurgen Klopp qui a d’ailleurs été séduit par le jeu de Jeremy Doku voit en lui le successeur idéal de Sadio Mané dans les années à venir.

Depuis quelques mois, l’attaquant de 18 ans est suivi par les Reds. Il a d’ailleurs visité les installations du club de la Merseyside en 2018. Mais le transfert n’a pas été bouclé. Puisque le club belge n’a pas voulu perdre sa pépite de sitôt.

Lors d’une interview accordée à Het Nieuwsblad, le père de Jeremy Doku a évoqué le passage de son fils à Liverpool. Et ce que Klopp lui a dit à propos de son talent.

« Klopp a expliqué comment il avait vu un successeur potentiel de Sadio Mane en Jeremy », a-t-il révélé.

« À l’âge de 16 ans, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man City, Ajax et PSV étaient intéressés. Nous avons ensuite visité des clubs comme Liverpool et Ajax. Ma préférence était Liverpool. Steven Gerrard nous a montré des vidéos avec une analyse tactique. Au complexe d’entraînement [Simon] Mignolet, Mane et [Georginio] Wijnaldum sont venus nous parler. Nous avons été bien reçus là-bas », a-t-il conclu.

Afrikmag