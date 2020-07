XALIMANEWS : La situation s’envenime entre Me Moussa et Barthélémy Dias. Le directeur général de Dakar Dem Dikk a décidé de porter plainte contre le maire de Mermoz Sacré-cœur. Il lui reproche une sortie qu’il juge diffamatoire au sujet de l’assiette foncière cédée par la société de transport pour la construction du siège de l’APR. « Les états financiers de Dakar Dem Dikk sont là. Mais ni en 2017, ni en 2018, ni en 2019 vous verrez les fameux 500 millions ou le milliard de l’Apr. Parce que l’APR n’a jamais acheté du foncier à Dakar Dem Dikk. Monsieur Diop le sait et je le sais », avait dit Barthélémy Dias. Me Moussa Diop réclame au maire de Mermoz Sacré-cœur 500 millions FCFA. Ce dernier devra comparaître le 11 août 2020 prochain à la barre du tribunal de Grande instance de Dakar.