XALIMANEWS-Le rappeur Karballah a sorti un nouveau single dénommé « correction ». Ce dernier qui s’est confié à Xalima est revenu sur les motivations de ce tube. A l’en croire, il est venu pour siffler la fin de la récréation : »c’est pour redorer le blason du hip hop sénégalais. Ce genre musical a commencé à prendre une autre tournure et a fini par perdre ses lettres de noblesse. On commence à perdre l’essence de cette musique qui nous a tous bercés. Donc je me suis dit qu’il est temps de mettre les points sur les I. En résumé, Karballah est là pour reprendre le pouvoir », a-t-il indiqué. Ce single est largement partagé par les hommes politiques (dont Thierno Alassane Sall) qui s’en servent pour envoyer des piques au régime en place. Une chose que le jeune rappeur apprécie bien: « c’est un plaisir de savoir que le single a atteint ce niveau. Que les politiciens s’en servent pour en faire leur communication, celà veut dire qu’ils s’y retrouvent. Celà prouve aussi qu’au plus haut niveau, les rappeurs sont écoutés », s’est-il réjoui avant d’ajouter que ceux qui sont dans le hip hop doivent se rappeler qu’ils ont leur partition à jouer dans la société et qu’ils ont le devoir d’apporter leur pierre à l’édifice.

Mariama Kobar Saleh