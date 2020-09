XALIMANEWS-Un fait incroyable s’est produit à Koungheul. Un gérant de dibiterie a été agressé en plein jour alors qu’il pleuvait. Selon les témoignages recueillis sur place, des malfrats munis d’armes blanches se sont attaqués à la dibiterie située près du tribunal de Koungheul. Il faut dire que les agresseurs ont bien planifié leur forfait. En effet, ils ont attendu le moment où la pluie battait sur Koungheul pour passer à l’attaque. Pendant cette période, les rues étaient désertes et le gérant était à l’intérieur de sa dibiterie. Ils se sont introduits chez la victime avec des armes blanches (machettes) avant de blesser. Ils ont réussi à emporter de l’argent. Des témoins rapportent que les malfaiteurs ont blessé le sieur Fall après avoir dégainé leurs armes sur ce vieux âgé de plus de 70 ans. Le septuagénaire doit son salut à un passant qui l’a vu au sol, gravement blessé et gisant dans son sang. Aux dernières nouvelles, Saliou Fall a été admis aux urgences du centre de santé de Koungheul. Malheureusement, la victime finira par rendre l’âme.