Le marché de la cyber-sécurité a généré 2 fois plus de revenus que TikTok au premier trimestre 2020, rapporte Atlas VPN.

L’industrie de la cybersécurité continue de croître, dépassant les applications ou services les plus populaires. Selon les données analysées par Atlas VPN, le total des revenus de cybersécurité a atteint 10,4 milliards de dollars américains au cours du premier trimestre de 2020. Ce chiffre est deux fois plus élevé que ce que TikTok, une application de divertissement hyper populaire, a généré.



Entre janvier et mars 2020, le marché de la sécurité en ligne a généré 10,4 milliards de dollars de revenus, tandis que TikTok a fait 46% de moins, atteignant 5,6 milliards de dollars. Dans le même temps, Uber, une application de taxi qui roule, a réalisé 3,5 milliards USD de revenus.



Au cours du premier trimestre 2020, la sécurité des réseaux était le domaine le plus lucratif: sur 10,4 milliards de dollars de revenus, les solutions de sécurité des réseaux ont généré 3,7 milliards USD, révèle le rapport de Canalys.

Les outils de sécurité réseau sont conçus pour empêcher diverses menaces en ligne, telles que des acteurs malveillants accédant à son appareil sans autorisation et volant leurs informations. Les outils de sécurité réseau les plus connus sont les solutions logicielles antivirus ou les services VPN.

Les services logiciels antivirus protègent les utilisateurs d’Internet contre les logiciels malveillants indésirables, tandis que les VPN chiffrent le trafic en ligne afin que les tiers ne puissent plus suivre leurs actions en ligne.

