XALIMANEWS- La fin de la pandémie à coronavirus n’est pas pour cette année. A en croire les informations de Mamadou Ndiaye, directeur de la Santé, même si une évolution est attendue, la pandémie sela là pour toute l’année 2020: « je ne pense pas que l’on puisse déclarer le dernier cas comme ça cette dans année 2020 », fait-t-il savoir. Neanmoins, il précise que l’on peut arriver à un tel point qu’il ne puisse être une menace pour l’humanité et ça sera une victoire: « en 2020 c’est possible que l’on s’attende à arriver à un tel point où la pandémie ne constituera plus un problème de santé publique majeure en attendant que l’on arrive à des lendemains meilleurs », fait-il remarquer.