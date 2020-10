XALIMANEWS- Le bras de fer entre la journaliste du journal Le Soleil et son patron Yakham Mbaye est loin de commaitre son épilogue. En effet, la journaliste a informé sur sa page Facebook qu’elle a été sanctionnée avec des documents à l’appui: « Et maintenant, la mise à pied en réponse à mon invocation du respect de la clause de conscience et à la énième demande d’explication arbitraire », a posté Dié Maty Fall.