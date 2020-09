Cette phrase affirmative est bien perceptible chez notre grand frère Abdoulaye Diallo.

Dans un passé, il y a de cela 15ans exactement en 2005, tu avais revendiqué le combat de toute une population au nom d’une structure qui n’existe que dans ton imagination. Entre temps, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, et tu as opté de changer ton fusil d’épaule. En jouant ton rôle de second couteau. Tu cherches à nous faire avaler que kolda est une ville lumineuse. Diantre!

On te concède le droit de faire l’apologie de ton mentor, c’est de bonne guerre, sans doute ça fait partie des clauses de votre accord. Car il est incompréhensible pour nous ce changement de paradigme. Abdoulaye Cissé, qui vante le bilan du Maire Abdoulaye Bibi Baldé, ça se conçoit mal mais admissible, car la politique n’est qu’un champ de paradoxe. Pire encore, pour certains ça se résume à un jeu d’intérêts.

Ceci dit, si on te reconnaît ton rôle de faucon dans le bibisme, tout de même, je t’invite à l’exercer avec beaucoup de mesures et penser également à ta dignité.

Taxer, nous autres qui voient des manquements dans la gestion municipale du Maire Bibi et son équipe, d’aigris ou haineux, confirme suffisamment, que toi tu es un homme versatile, imbu de sa personne voire même nuisible pour l’équilibre et l’émergence de notre cité.

Qu’est ce que ton mentor ou toi ont de plus méritant que les autres Koldois qui ont l’ambition de servir les populations du Fouladou et de développer cette région ?

Je te renvoie la même question: il était où, ton kilifa Bibi, quand des dignes bravaient leurs libertés voire même exposaient leurs vies en dénonçant le manque de considération fait à kolda.

Il faudra également savoir que la jeunesse a compris son rôle et sa place dans la société.

Nous avons pris la ferme résolution de ne pas déléguer notre combat à quelqu’un d’entre vous politichiens, surtout pas de ton calibre.

La jeunesse est en train de jouer pleinement son rôle, partout à travers la citoyenneté active et participative comme suit :

Le pont de la jeunesse, avec les jeunes de Hilele, que ton mentor n’arrive pas à solutionner,

Dans l’environnement,

Le curage des canaux avec les jeunes de Gadapara.

Le pont de de Kolda est devenu un dépotoir d’ordures par le manque de pragmatisme de la municipalité qui n’a pas pris des mesures d’accompagnement pour encadrer et accompagner les nobles initiatives de l’association des amis du fleuve, qui avait réussi à faire de ce pont un lieu d’attraction et de loisir

Dans le secteur de l’environnement:

Innovateurs de la Nature,

La vision verte,

Le F2S,

Les jeunes de Saré Kemo sont en train de se déployer pour la reforestation de nos forêts perdues à cause des carences de nos soi-disant élites dirigeantes immatures

L’entreprenariat social avec les emplois verts:

Nawéte toi avec la plate-forme action citoyenneté.

À travers le mouvement Kolda, ils sont auprès des populations pour distribuer des moustiquaires, après avoir procédé au Soupoudrage de la ville.

Des Koldois d’ici et d’ailleurs sont en train de mobiliser et de s’organiser dans le Collectif des cadres de Koldaolda pour accompagner les collectivités locales dans le processus de développement du Fuladu.

Mon cher Abdoulaye Cissé, je t’invite à te ressaisir et comprendre que la vitalité d’une démocratie c’est d’avoir une opposition présente au niveau national et local.

Dénoncer les manquement de la gestion de ton patron, ne relève du nihilisme.

Oui tu n’es pas de l’APR, mais tu n’es nulle part, car être dans un mouvement ou parti et l’assumer, c’est être une personne de convictions, mais pour quelqu’un qui gère que des intérêts du moment et adepte des alliances de pacotilles.

Retiens que ni toi, ni ton patron, sont au dessus de nous autres Koldois. J’oublie qu’il y a des gens qui ne peuvent voir plus loin que le bout de leur morveux nez.

Bonne réception Cordialement

Dicory Seydi, jeune leader :

Directeur Exécutif de la fondation des Innovateurs de la Nature,

Membre:

Du collectif des cadres de kolda,

De l’association jenku fuladu,

Des nouvelles de kolda

De l’action citoyenne,

Des amis du fleuve,

Des éclairés,

Des gardiens de la cité.

et citoyen Koldois