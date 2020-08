XALIMANEWS- Le Dg de Dakar Dem Dikk est revenu sur son bras de fer entre lui et le Dg de Senac dans un entretien accordé à nos confrères du journal LeQuotidien et sur les 400 millions que la spcoété qu’il dirige doit à Senac: « Sénégal dem dikk a repris ses activités interrégionales. Senac ne peut pas nous interdire de passer. C’est impossible ! L’Etat du Sénégal nous demande de vendre à 1 franc aux usagers. Le franc qui reste, l’Etat prend en charge de le reverser à la fin de l’année. C’est la compensation. Tout le monde s’offusque de la cherté du péage et c’est vrai. Mais c’est beaucoup plus pénible pour une société de service public qui fait du demi-tarif et à qui on applique sur le péage un plein tarif. On paie comme tout le monde, ce qui n’est pas normal. Nous avions des navettes qui quittaient Grand Yoff toutes les 30 minutes pour aller à l’Aibd. On a des véhicules qui passent par le péage pour aller en banlieue et dans les régions. Cela nous revenait à presque 37 millions par mois. Nous avons payé jusqu’à la période du Covid-19. Maintenant, le nouveau directeur général de Senac exige le paiement total de la dette. Il n’en a cure, fonctionne avec sa tête et se croit à Paris. C’est un ancien préfet. On s’est rencontré. Je lui ai dit que la dette est une chose, mais que nous paierons ce que nous pouvons. Lorsque nous avons reçu l’accompagnement Covid de la part de l’Etat, le directeur de Senac voulait que je prenne tout l’argent pour lui donner. Mais on n’a pas que lui comme fournisseur. Je ne le ferai jamais et je lui ai fait comprendre qu’on n’est pas à Paris. J’ai démocratiquement partagé cela. Je lui ai proposé 100 millions tout de suite et 20 millions par mois. Il a refusé et veut être payé ici et maintenant. Il a mis l’affaire sur la place publique et en disant qu’il va saisir la justice. Mais j’attends d’être convoqué par le Tribunal. Je profite de l’occasion pour dire que les tarifs du péage doivent être revus. Je sais qu’il y a des négociations poussées avec l’Etat du Sénégal. C’est vrai que le contrat a été signé sous le régime du Président Wade, mais on doit le réviser. Les gens se croient tout permis au Sénégal en disant que le contrat ne peut être révisé. C’est le langage que tient ce préfet.SOURCEPROPOS RECUEILLIS PAR BABACAR GUÈYE DIOP – [email protected]