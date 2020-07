La solitude du Président Sall est terrible.Au cœur d’une pandémie aux accents dévastateurs ,la garde rapprochée du président se disloque et se perd dans un imbroglio salace et destructeur pour l’APR. L’axe du mal est symbolisé et incarné par ceux là qui devraient ériger « la ligne Maginot » et déployer corps et âme des missiles « patriotes « anti-missiles.

Cette guerre sanitaire est psychologiquement victimisante et insupportable !Elle a tué les corps et les esprits!Cette pandémie dévaste tout sur son passage:les cœurs fragiles,les folies ensorcelées ,les lumières scintillantes et les communicateurs déboussolés .Le carnage est saillant et immense.Le MODER est un rempart contre la solitude du president Macky Sall et par voie de conséquence Celle qui menace directement la survie de la république et celle du peuple confronté à une pandémie herculéenne sans précédent .Et pourtant le président avait appelé à l’Union sacrée qui bien que superbement enclenchée a été sabotée et piétinée par des « irresponsables « du parti qui occupent des positions stratégiques au sein du parti . OSONS.

René Pierre Yéhoumé

Responsable Apr Dakar Plateau ,Président du Moder