XALIMANEWS- On risque de participer à deux célébrations de la fête Achoura communément appelée la Tamkharite. Alors que la majorité pense qu’elle sera célébrée demain samedi, « L’As » indique qu’une bonne partie des sénégalais va commémorer le nouvel an musulman à partir de ce vendredi par le traditionnel couscous. Une première dans nos annales. Quoi qu’il en soit, il ne reste plus qu’à souhaiter une bonne fête à toutes et à tous.