XALIMANEWS- L’actrice Awa Sène Sarr a rendu hommage à son ancien collègue Ismaela Sarr rappelé à Dieu la semaine dernière: « A toi Ismaela Cissé, l’ami, le grand frère, le mentor, le collègue et partenaire de scène du Théâtre National Daniel Sorano, un homme bon, bienveillant, spirituel, honnête et juste, je te rends hommage par ce beau poème « SOUFFLES » du poète Birago Diop. Un texte que tu aimais dire et que tu rendais si vivant sur la scène de Sorano. Condoléances à toute ta famille et à tes nombreux amis. Repose en paix très cher Ismaela! SOUFFLES Écoute plus souventLes Choses que les ÊtresLa Voix du Feu s’entend,Entends la Voix de l’Eau.Écoute dans le VentLe Buisson en sanglots :C’est le Souffle des ancêtres.Ceux qui sont morts ne sont jamais partis :Ils sont dans l’Ombre qui s’éclaireEt dans l’ombre qui s’épaissit.Les Morts ne sont pas sous la Terre :Ils sont dans l’Arbre qui frémit,Ils sont dans le Bois qui gémit,Ils sont dans l’Eau qui coule,Ils sont dans l’Eau qui dort,Ils sont dans la Case, ils sont dans la Foule :Les Morts ne sont pas morts.Écoute plus souventLes Choses que les ÊtresLa Voix du Feu s’entend,Entends la Voix de l’Eau.Écoute dans le VentLe Buisson en sanglots :C’est le Souffle des Ancêtres morts,Qui ne sont pas partisQui ne sont pas sous la TerreQui ne sont pas morts.Ceux qui sont morts ne sont jamais partis :Ils sont dans le Sein de la Femme,Ils sont dans l’Enfant qui vagitEt dans le Tison qui s’enflamme.Les Morts ne sont pas sous la Terre :Ils sont dans le Feu qui s’éteint,Ils sont dans les Herbes qui pleurent,Ils sont dans le Rocher qui geint,Ils sont dans la Forêt, ils sont dans la Demeure,Les Morts ne sont pas morts.Écoute plus souventLes Choses que les ÊtresLa Voix du Feu s’entend,Entends la Voix de l’Eau.Écoute dans le VentLe Buisson en sanglots,C’est le Souffle des Ancêtres.Il redit chaque jour le Pacte,Le grand Pacte qui lie,Qui lie à la Loi notre Sort,Aux Actes des Souffles plus fortsLe Sort de nos Morts qui ne sont pas morts,Le lourd Pacte qui nous lie à la Vie.La lourde Loi qui nous lie aux ActesDes Souffles qui se meurentDans le lit et sur les rives du Fleuve,Des Souffles qui se meuventDans le Rocher qui geint et dans l’Herbe qui pleure.Des Souffles qui demeurentDans l’Ombre qui s’éclaire et s’épaissit,Dans l’Arbre qui frémit, dans le Bois qui gémitEt dans l’Eau qui coule et dans l’Eau qui dort,Des Souffles plus forts qui ont prisLe Souffle des Morts qui ne sont pas morts,Des Morts qui ne sont pas partis,Des Morts qui ne sont plus sous la Terre.Écoute plus souventLes Choses que les ÊtresLa Voix du Feu s’entend,Entends la Voix de l’Eau.Écoute dans le VentLe Buisson en sanglots,C’est le Souffle des Ancêtres.

