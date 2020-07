XALIMANEWS- « J’ai eu le privilège d’être son collaborateur, son ami. Il disait d’ailleurs que Latif ce n’est pas mon ami, c’est mon grand frère, c’est Cheikh Tidiane Coulibaly qui est mon ami parce que nous avons le même âge mais lui, c’est mon petit frère que j’ai choisi. Je connaissais profondément qui était Babacar Touré”, déclare Abdou Latif Coulibaly

Rewmi qui rapporte les propos de Coulibaly indique que ce dernier a ajouté: “je l’ai connu professionnellement parlant, humainement parlant, socialement parlant. Je l’ai connu professionnellement parlant. Je suis fier de dire partout que j’ai été l’élève de Babacar Touré. Si j’ai était un à qui on a pu donner des qualités, je le dois certes à mon travail personnel mais je le dois aussi à l’encadrement de Babacar Touré. J’ai eu le privilège dès la mise en place du projet Sud Quotidien, la première réunion j’étais présent, j’étais comme le secrétaire de séance, j’étais le plus jeune et il m’a fait confiance. J’ai perdu un grand frère” regrette-t-il.