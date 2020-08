Face à un Réal Madrid privé de son meilleur défenseur et capitaine Ramos, Manchester City n’a pas tarder à se montrer dangereux devant la charnière centrale de la Maison Blanche. Et après 8 minutes de jeu, sur une passe en retrait de Varane en destination de Courtois, mais Gabriel Jesus anticipe, et chipe la balle au Français avant de servir sur un plateau son partenaire d’attaque. Sterling ajuste le gardien pour l’ouverture du score. S’en suit une nette domination des Skyblues. Mais à la 27ème minute, Benzema d’une superbe tête égalise pour donner une lueur d’espoir à son équipe. En 2nde période, City revient avec de meilleures intentions. Et à la 67ème minute, Varane fait une remise de la tête vers Courtois, Gabriel Jesus a tout deviné et lobe le gardien pour doubler la mise et anéantir les espoirs du Réal Madrid. Le score du match ne changera pas et pour une 2nde fois successive Réal Madrid ne passera pas les 8ème de finale.

De son côté la Vielle Dame de CR7 se fait éliminer par une surprenante équipe de Lyon. La Juve a débuté le match par un pressing et une monopolisation de la balle. Mais par surprise c’est Lyon qui va ouvrir le score à la 12ème minute par l’intermédiaire de M. Depay sur penalty. S’en suit une domination stérile de la Vieille Dame et à 2 minutes de la pause, l’arbitre accorde un penalty à la Juve. Ronaldo s’en charge et prend en contre pied Lopes. A la reprise la Vieille Dame pousse mais n’arrive pas à se montrer dangereuse devant la solide défense de Lyon. Mais à la 60ème minute, sur une accélération côté droit, CR7 repique dans l’axe et enchaîne sur une sublime frappe du gauche qui va toucher le poteau droit de Lopes avant de rentrer dans les buts, la Juve passe devant au score. Mais ce but ne suffira pas à CR7 et ses partenaires de se qualifier en 1/4 de finale. Lyon se qualifie en 1/4 pour la première fois depuis la saison 2009/2010.