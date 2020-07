Au terme de leur réunion extraordinaire qui s’est tenu ce jeudi, le conseil municipal de Ndiaganiaw a lancé un message au Pdg du Groupe Sédima. «On invite, par humanisme, Babacar Ngom à céder les terres des populations de Ndingler», a indiqué Gana Gningiue, le maire de la commune de Ndiaganiaw qui abrite Ndingler.

Selon nos confrères de Igfm, ledit conseil municipal a aussi exigé la matérialisation de la limite territoriale entre la commune de Sindia et celle de Ndiaganiaw, et par extension la limite entre Ndiaganiaw et les autres localités frontalières.