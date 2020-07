XALIMANEWS : Le chef supérieur de la collectivité leboue a rendu un vibrant hommage à la légende du football gambien, Alhadji Momodou NJie « Biri-Biri», rappelé à Dieu il y a quelques jours.

« C’est en proie à une bien douloureuse émotion que je viens adresser cet adieu à un frère, un ami sincère toujours dévoué à la cause sénégambienne, à l’homme de bien, le grand technicien, virtuose du ballon rond, l’ancien adjoint-maire de Banjul.

De nombreux liens m’unissaient à Alhadji Momodou NJie « Biri-Biri ». Depuis plusieurs décennies, commença cette vieille amitié qui ne s’est jamais démentie et qui, au contraire, augmenta avec l’âge. C’est une chose poignante que cette perte, c’est une iniquité cruelle, ce geste brutal de la mort fauchant en plein labeur, en pleine force, l’existence de ce footballeur hors pair qui avait séduit sa génération et le monde du football entier avec son club de Walidan de Banjul et Fc Séville d’Espagne, où il a évolué pendant cinq saisons, avec à son actif 34 buts en 109 apparitions. Ce qui lui donna l’occasion de recevoir l’insigne d’Or du club. Sans compter les autres clubs comme Herfolge Bk et B 1901 (Danemark), Derby County (Angleterre) …

La place que Alhadji Momodou NJie « Biri-Biri » avait prise dans le c?ur des Sénégambiens, des africains et même des Espagnols, se mesure aux regrets unanimes que l’ami, le frère disparu laisse dans le c?ur ; elle se mesure aux témoignages de profonde et douloureuse sympathie qui vont de toutes parts vers ceux dont l’affection reste à jamais meurtrie. Puissent ceux qui le pleurent trouver quelque consolations à penser que celui qu’ils ont perdu a mérité le plus noble éloge qu’on puisse faire d’un bon citoyen : Alhadji Momodou NJie « Biri-Biri » fut utile à l’Afrique, et à la Sénégambie.

J’en profite de cette occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées à sa femme Aïda Sarr, ses enfants, le peuple sénégambien, aux footballeurs et aux sportifs. Puisse Allah l’accueillir dans son céleste paradis. Amen ! « , a écrit El Hadji Abdoulaye Makhtar DIOP, ancien Ministre d’Etat, Ministre des Sports.