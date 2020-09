XALIMANEWS- Le ministre de la justice qui a été interpellé sur la condamnation de Lamine Diack en France n’a pas été bavard, indique L’As. «Ce que je puis vous dire sur cette affaire, c’est ce que vous savez. Lamine Diack a été jugé en France et son fils n’a pas comparu mais il a été jugé. La justice française a rendu sa décision. Les avocats de Lamine Diack ont décidé de faire appel. C’est un constat que je peux faire et les choses se passent comme ça », explique-t-il, avant de poursuivre : « l’Etat du Sénégal, dans ce cadre, ne peut intervenir que comme soutien au niveau de notre consulat et lui trouver un avocat en cas de besoin, s’il ne l’a pas. Il se trouve comme vous le savez que M. Diack a ses avocats qui l’ont défendu et l’Etat du Sénégal a, par le biais de son consulat à Paris, été à ses côtés du début jusqu’à la fin ».