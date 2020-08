Le record précédent était de près de 260.000 euros lors d’une vente aux enchères en 2009.

C’est le mouton le plus cher du monde : un agneau Texel nommé Double Diamond a été vendu jeudi 27 août à Lanark en Ecosse lors d’enchères de bétail pour 367.500 livres, soit plus de 400.000 euros ! Il était vendu par Charlie Boden, un éleveur bien connu, venant de Stockport, dans le Cheshire, précise Sky News. Les moutons Texels sont originaires des Pays-Bas, de l’île du même nom, et ils sont très populaires au Royaume-Uni en raison de leur viande de qualité. Selon un acheteur, Jeff Aiken, beaucoup d’éleveurs avaient les yeux rivés sur l’animal, considéré comme « spécial ». « Je pensais qu’il valait beaucoup d’argent mais je ne pensais pas autant », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision.

L’animal est considéré comme « parfait dans tous les sens du terme » : « Sa tête, la couleur de ses poils et autour de ses yeux, ses pattes ». Le mouton, âgé de six mois, a été acheté dans le cadre d’un partenariat entre plusieurs fermes. Il va voyager dans les prochains mois. Le précédent record concernant la vente d’un mouton Texel est de 231.000 livres, soit près de 260.000 euros, en 2009. La majorité des animaux d’élevage sont encore vendus en guinées, selon la tradition, sur les marchés de bétail. Lors de cette vente aux enchères en Ecosse, 19 agneaux ont été vendus.