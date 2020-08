XALIMANEWS- Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a reçu les 1402 tests réalisés ce lundi 10 août 2020. Sur ces 1402 tests, 137 sont revenus positifs dont 64 contacts suivis, 1 cas importé et 72 cas issus de la transmission communautaire.

38 patients sont déclarés guéris. Le Sénégal a enregistré 4 nouveaux décès.

A ce jour, 11312 cas sont déclarés positifs au Sénégal dont 7390 guéris, 236 décédés, 01 évacué et 3685 sous traitement dont 45 cas graves.