XALIMANEWS- Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a reçu les 764 tests réalisés par l’Institut Pasteur de Dakar. Selon le directeur de la Prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, sur ces 764 tests, 45 sont revenus positifs, ce mardi 14 Juillet 2020, dont 33 contacts suivi, 02 cas importés à Richard Toll et AIBD et 10 cas issus de la transmission communautaire.

Soixante-huit (66) patients sont déclarés guéris.

A ce jour, 8243 cas déclarés positifs au Sénégal dont 5580 guéris, 150 décédés, 01 évacué et 2512 malades dont 36 cas graves sont encore sous traitement dans les différents centres de prise en charge.