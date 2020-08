XALIMANEWS- Le Sommet des chefs d’Etat de la CEDEAO sur la situation au Mali vient d’être clôturé.

Les conclusions tournent autour de deux notions: la fermeté et la souplesse. La fermeté se traduit par le maintien des sanctions prises conformément aux dispositions du protocole sur la démocratie et la Bonne Gouvernance de 2001, afin de ne pas céder devant les putschistes et créer ainsi un précédent.

Néanmoins, des décisions allant dans le sens de l’assouplissement ont prises. Ainsi, une délégation dirigée par le médiateur Goodluck Jonhattan sera envoyée au Mali. Le Président du Sénégal, Macky Sall, a proposé des mesures humanitaires (denrées de première nécessité, les médicaments, le carburant et l’électricité).