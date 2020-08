Il y’a 1 400 ans le Prophète Seydina Mouhammad Psl préconisait l’isolement sanitaire c’est-à-dire la mise en quarantaine, la distanciation physique, la dispersion des populations, l’interdiction rassemblements, de quitter ou de se rendre dans des zones touchées par une épidémie comme moyens de lutte contre la propagation d’une pandémie.

C’est ce qu’avaient fait Serigne Touba et son frère Mame Thierno Mbacké Ibra Faty lors de la peste de 1918 et qui leur ont permis casser la chaîne de transmission de l’épidémie à Diourbel et à Daroul Mouhty.

Pendant ce temps, moins de 100 ans après, paradoxalement le Sénégal où 95% de sa population revendique son appartenance à l’Islam accepte de se priver de pèlerinage à la Mecque mais laisse annihiler tous les sacrifices consentis durant l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu pour la Tabaski.

Ce n’est pas le Coronavirus qui est une malédiction pour le Sénégal mais notre obscurantisme.

Sénégal mooy loolu !

Vive la République !

Qu’Allah sauve les Sénégalais !