Josep Maria Bartomeu a donc changé d'avis. Alors qu'il avait trouvé un accord avec Luis Suarez, le président du Barça a finalement refusé de signer en apprenant que l'Uruguayen voulait rejoindre l'Atlético.

Fou furieux… Luis Suarez serait extrêmement remonté contre Josep Maria Bartomeu et le FC Barcelone. Et pour cause, après des semaines de discussions, les deux parties étaient enfin tombées d’accord ce lundi, comme cela a filtré de toutes parts. Alors que le « Pistolero » pensait avoir réussi à obtenir sa liberté contractuelle ainsi que le paiement d’une partie de son salaire pour compenser les pertes par rapport à ce que le Barça lui aurait payé cette saison, il a vu tout s’envoler en quelques instants.

Le Barça ne veut pas faire de cadeau à l’Atlético

L’accord scellé, il ne manquait plus que la signature d’un joueur alors sûr de son coup. C’était d’autant plus le cas qu’il avait en parallèle négocié son arrivée à l’Atlético Madrid pour deux saisons avec un salaire estimé à 9 millions d’euros par an.

C’est justement ce qui a convaincu le président Bartomeu de changer d’avis. L’Atlético ne figurait pourtant pas sur la liste des clubs qu’il n’avait pas le droit de rejoindre (Real Madrid, PSG, Manchester City) mais la perspective de renforcer un concurrent direct, et de payer une partie du salaire, a manifestement fait reculer la direction du club. D’autant que lors des négociations pour le transfert de Griezmann, l’Atlético s’était montré intraitable tant sur le fond que la forme.

En ce sens, le Barça souhaite désormais que le club madrilène paye pour Suarez, ce qui n’est pas du tout dans ses intentions. Le club de Diego Simeone aurait la ferme intention de s’en tenir au premier accord et a déjà lancé les discussions avec Edinson Cavani. Au cas où.

