Vous avez hâte de vous marier, c'est un bon sentiment. Mais avant de descendre l'allée avec l'amour de votre vie, il y a des examens médicaux que vous devez faire afin de mieux connaître la personne avec laquelle vous allez passer le reste de votre vie.

Que dit la loi?

En effet, la loi oblige les tourtereaux à se soumettre à une série de tests médicaux avant de pouvoir convoler. Ils obtiendront par la suite un certificat médical prénuptial, un des documents à remettre à la mairie pour le mariage civil. Mais outre le caractère obligatoire de ces examens, ceux-ci présentent aussi un réel intérêt pour les futurs mariés. Ils seront mieux informés sur l’état de santé de leur partenaire, ce qui leur éviterait d’être surpris dans le ménage. Ces tests médicaux sont prescrits pas un médecin généraliste et s’effectuent après une prise de sang en laboratoire.

Quels sont donc ces analyses ?

1-Le test de génotype

Ce test est très important pour savoir si les enfants du couple seront en bonne santé ou pas. Si l’homme et la femme sont de type AA, il n’y a aucun risque que l’enfant soit drépanocytaire. Si au moins l’un d’entre eux est ne serait-ce que AS, le risque existe et il doit être pris en considérant.

2-Test de sang

Avoir un enfant est très important pour les couples, surtout en Afrique. Ils doivent donc être conscient que certaines fausses-couches ou morts à la naissance sont dues à la maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né. Des tests sanguins peuvent permettre d’estimer le risque que cette maladie survienne et d’agir en conséquence.

3-Mesure de la fertilité

Grâce à cet examen, le couple saura à quel point il est fertile, ce qu’il faut faire en cas d’infertilité de l’un des partenaires ou encore les précautions à prendre pour ne pas faire trop d’enfants. Par conséquent, même les couples qui n’ont pas l’intention d’avoir des enfants ont tout intérêt à le passer.

4- Les tests pour maladies et infections sexuellement transmissibles

Faire l’amour, ça peut être très mauvais pour la santé. Il ne faut donc pas prendre cet aspect à la légère. Il existe de nombreuses MST et IST, certaines pouvant avoir des conséquences très graves. Si les tests de dépistage s’avèrent positifs, des mesures existent et peuvent sauver la relation si elles sont prises.

