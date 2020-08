XALIMANEWS : Les membres de la bande qui a saccagé le siège du journal «Les Échos» ont passé leur première nuit en prison. Après un retour de parquet, les six jeunes ont été présentés hier au procureur de la République qui a transmis le dossier au doyen des juges d’instruction. Après un face-àface, le juge Samba Sall a inculpé les membres de la bande pour association de malfaiteurs et destruction de biens appartenant à autrui. Ils vont patienter en prison au moins six mois en attendant que le doyen des juges instruise le dossier.