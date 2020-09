XALIMANEWS- Le président de la République va retirer les Cars rapides de la circulation. «Un véhicule qui a plus de 40 ans ne doit plus transporter des personnes », a déclaré le Chef de l’Etat. Macky Sall, qui présidait le conseil présidentiel sur l’investissement, affirme qu’il va moderniser les transports en commun et cela passe, selon lui, par le retrait des cars rapides. Quant au Train express régional (TER) qui va assurer le transport entre Dakar et l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), L’As indique que le chef de l’Etat annonce qu’il sera mis en service dans les prochains mois. Ce qui lui fait dire que notre pays va connaître, dans les prochains mois, un développement très moderne du transport urbain, avec le démarrage du Train express régional bientôt en 2021.