XALIMANEWS- Suite au rappel à Dieu de l’émir du Koweït, le parti URV a , dans un communiqué parvenu à Xalima, présenté ses condoléances: « C’est avec une grande tristesse et un grand chagrin que nous venons d’apprendre le rappel à Dieu de l’Émir du Koweït, Cheikh Sabah, considéré comme l’architecte de la politique étrangère du Koweït moderne.

Il avait occupé plusieurs postes importants au sein du gouvernement, dont celui de Premier ministre, nommé prince héritier en 2006.

Le parti de l’Union pour la restauration des valeurs du Sénégal dirigé par Dr Mohamed Diallo présente leurs très sincères condoléances à la population koweïtien et plus particulièrement au prince héritier, cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah.

Que le tout puissant l’accueille au Paradis », indique Mamadou Fall Mbassou, secretaire général adjoint et porte parole du parti URV

.