Cette discrimination basée sur la langue et parce que les gens sont des Mbacké, des Sy, des Tall, des Niasse et autres est une exclusion. C’est une accusation d’incompétence à leur encontre. Alors que les personnes écartées sont les plus probes, parce qu’elles ont la morale islamique. Et sont éduqués et formatés dans une probité morale certaine.

€ Nos responsables de l’Exécutif sont toujours aux abonnés absents. Ils n’écoutent jamais les conseils.

Donc il y a lieu d’alerter l’international. De demander aux ambassadeurs accrédités au Sénégal d’alerter leurs pays sur un séisme né d’une discrimination.

Les nominations sont exclusivement anti Arabisants et anti maisons maraboutiques.

On donne des responsabilités à des hommes qui ont échoué dans la gestion de leur ménage. Dans la gestion de leurs deniers au niveau familial.Et ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas un bon salaire mais parce qu’ils le gérent mal.

Peut-on, en ce moment, éviter que les casseroles prennent la parole?

Dr Ahmed Khalifa Niasse