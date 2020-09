Le lourd verdict infligé à Lamine DIACK et sa bande, plus lourd que les 2 ans fermes, n’est que la sanction de l’incapacité des africains à éviter la cupidité mais une arrogance pour n’écouter que leurs cerveaux.

Personne dans la famille DIACK ne voulait écouter autre chose que ce qui leur chantait. Quand Massata m’a invité chez lui et qu’il s’est mis à me débiter ses plaidoyers prodomos, voici 4 ans, je lui avais dit devant son oncle que vous ne vous en sortirez pas comme ça.

Admettez vos erreurs pour commencer et cessez d’aligner vos exploits qui ne sont rien qu’un népotisme.

Si Poutine vous a reçu, lui ai-je dit, croyez-vous que c’est pour votre talent ou la beauté de vos yeux. Il cherchait à vous corrompre pour obtenir le soutien corrompu de votre père afin de décrocher l’organisation des jeux olympiques d’hiver de Sotchi, son rêve. Au nom de quoi, pouvait-il justifier sa nomination auprès de son père au lucratif poste de responsable marketing de l’IAAF, chargé de collecter des publicités énormes auprès des multinationales, et d’en prendre ses lourdes commissions, sous l’œil débonnaire et complice de son père, chef du gang? Comment des mastodontes de la publicité, comme la Japonaise Dentsu (qui doit être fouillée), ont-elles accepté de travaillé avec les DIACK et famille élargie sans savoir que c’était la de la haute corruption?

Au nom de quoi, les DIACK ont-ils laissé leur pater croire que le poste de président du Sénégal lui revenait de droit? Pourquoi l’ont-ils suivi dans ce combat de lutte en son honneur qui fut un porte-malheur grandeur nature, organisé par l’opportuniste Youssou Ndour? Comment n’ont-ils pas vu que les Diagna Ndiaye et Seb Coe n’étaient que des renards qui vivaient sur le beau ramage du corbeau Laminé, trop imbu de sa personne pour ne se rendre compte de rien?

Dans la chute de la maison DIACK, il est incontestable qu’un autre grand coupable que le père n’est autre que son fils qu’il voulait faire passer pour un génie de la pub, du marketing, sans dire qu’il était une simple pièce d’un puzzle de corruption dirigée par lui-même. Toute la famille a manqué, pour être juste, de lucidité et de retenue, s’imaginant tous sortis de la cuisse de je ne sais quel Jupiter.

Quelle cécité ! Et le pire donc, c’était Massata, se croyant plus malin que le monde entier, qui a continué de soliloquer sur les médias sénégalais en essayant de prouver qu’ils n’étaient pas les seuls criminels.

Le plus grave, voici un an quand l’état criminel du Sénégal m’a arrêté illégalement des DIACK ont dansé parce que pensaient ils ma fermeté contre l’affaire de leur père méritait qu’ils se réjouissent de mon sort.

C’est dommage. Ils l’ont cherché. Seuls ceux qui les flattaient, leur faisaient croire qu’ils avaient raison ou qu’ils étaient victimes de racisme méritaient leur attention.

Plus violente est la chute. Ils auraient dû écouter mon discours de vérité.

Le juge n’a pas tremblé !

Adama Gaye

Ps: Parce que la médiocrité ambiante est partout, c’est cela qui explique que l’état sénégalais se laisse entraîner dans des règlements de comptes même quand mes partenaires économiques viennent faire des offres qui peuvent améliorer la vie, réduire son coût, pour les Sénégalais.

Macky SALL, en tant que contribuable, j’ai le droit d’y investir ! Directement ou via des partenaires. Sans que des profitards ne cherchent à détourner mes projets. Seul le Sénégal perd.