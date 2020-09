XALIMANEWS- En juillet la valeur financière des importations sénégalaises a diminué de 2, 3 milliards de francs Cfa après avoir atteint 328, 6 milliards de francs Cfa, soit une baisse relative de 0, 7 %, a-t-on appris de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

« Les importations du mois de juillet 2020 sont ressorties à 328,6 milliards de FCFA contre 330,9 milliards de FCFA au mois précédent, soit un repli de 0,7%’’, écrit notamment la structure dans son bulletin d’analyse des statistiques du commerce extérieur publié jeudi.

Le rapport impute cette baisse à celle des achats à l’extérieur de riz (-61,0%), d’huile brute de pétrole (-27,8%), de produits pétroliers finis (-24,9%) et d’autres machines et appareils (-11,2%).

Cependant, cette contraction des importations a été modérée par la hausse des importations de sucres bruts et raffinés (11,5 milliards de FCFA contre 1,8 milliard de FCFA au mois précédent) et de produits pharmaceutiques (+47,4%), souligne la même source.

‘’Comparées au mois de juillet 2019, les importations ont connu une contraction de 26, %. Leur cumul à fin juillet 2020 s’est établi à 2435,7 milliards de FCFA contre 2427,4 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2019, soit un relèvement de 0,3%’’, fait-on savoir.

L’ANSD signale que les principaux produits importés en juillet ont été les autres machines et appareils (33,4 milliards de FCFA) les produits pétroliers finis (25,7 milliards de FCFA), l’huile brute de pétrole (21,5 milliards de FCFA), les métaux communs (17,3 milliards de FCFA) et les produits pharmaceutiques (12,5 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal ont été la France (17,1%), la Chine (10,0%), le Nigéria (6,9%), le Brésil (5,0%) et la Russie (3,7%), fait-elle observer.