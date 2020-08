Cela ne fait aucun doute, le fameux livre de M.Thierno Alassane Sall continue décidément de secouer dangereusement le camp adversaire notamment les jeunes de la COJER et du MEER qui veulent coûte que coûte se faire remarquer ou se refaire une santé politique après une longue hibernation, en s’acharnant inutilement comme d’habitude sur la personne de Thierno Alassane Sall au lieu d’apporter une réponse intellectuelle et factuelle sur les arguments exposés dans les 19 chapitres du livre.

Sortir un livre, relève d’un exercice intellectuel fastidieux qui demande beaucoup d’efforts et d’abnégation, donc la réponse à ce travail doit être conceptuelle et non instinctive ou émotionnelle.

En démocratie politique, l’insulte facile est l’arme des faibles et des gens dépourvus d’épaisseur intellectuelle.

Mais, cela ne doit pas nous surprendre outre mesure puisqu’en vous lisant, on remarque très nettement que vous n’avez même pas lu une seule page de vérité sur le brûlot qui est incontestablement un long voyage au coeur d’un système de prédation foncière et pretro-gaziére digne de « la

mafia sicilienne » traversant et fouillant au peigne fin tous les scandales et magouilles concoctés sur le dos du peuple sénégalais depuis notre indépendance en 1960.

Pour votre information, retenez que « le protocole de l’Elysée » est un livre captivant et factuel, basé sur une grille d’analyse scientifique avec des preuves tangibles.

Par ailleurs, si on interroge l’histoire récente du parti APR ,on se rend compte que Thierno Alassane Sall a été l’un des plus grands intellectuels de ce parti à l’époque et a eu à présider aux destinées de la structure des cadres du parti avec honneur et responsabilité. Alors de quelle amnésie peut-on être atteinte pour songer à parler de l’incompétence de TAS? La cojer et le Meer doivent être plus sérieux et plus rigoureux dans leurs analyses s’ils pensent un jour assurer la relève encore hypothétique au sein de l’APR.

Nous invitons solennellement la jeunesse de l’APR à descendre de son piédestal car peut être qu’il lui reste encore une once d’humilité et surtout de lucidité pour se mettre à la lecture minutieuse des 500 pages de vérité du livre et de venir poser un débat civilisé et serein pour permettre aux sénégalais de juger en toute liberté et sans complaisance..

Pour votre propre gouverne, vous avez intérêt à surveiller votre langage ordurier, et veiller surtout à rehausser votre niveau intellectuel infantile. D’ailleurs, votre ‹‹ Conglomérat de Jeunes Repêchés (COJER) ››, de petits prétentieux, des apprentis politiciens de votre acabit qui veulent toujours se faire voir quand l’occasion se présente, ne méritent guère une quelconque considération de notre part.

Que Dieu bénisse le Sénégal et nous préserve des prédateurs et ennemis de la République.

Mamadou SALL, porte parole du Mouvement des Jeunes de la RV (MJRV) de Thiès