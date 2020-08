XALIMANEWS- L’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption a donné suite à la plainte de Frapp sur la distribution des kits alimentaires dans le cadre de la résilience contre la covid19, renseigne le jour,al L’As. Soupçonnant un deal, Frapp avait saisi l’OFNAC le 17 avril 2020 d’une dénonciation contre Mansour Faye, ministre du Développement Communautaire et le député Demba Diop Sy, directeur général de la société UDE, pour délit de favoritisme et conflit d’intérêts. A cet effet, ces activistes seront auditionnés aujourd’hui à partir 10h par l’équipe de Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l’Ofnac.