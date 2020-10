XALIMANEWS- Selon Cheikh Issa Sall, témoin de l’audience entre Ousmane Sonko et Mansour Faye, le leader de Pastef voulait rencontrer le président de la République pour qu’il intervienne dans l’affaire Tahibou Ndiaye, ancien directeur du Cadastre. « Il avait entrepris des démarches officielles pour amener le président de la République à tordre la main de la Justice pour pouvoir tirer d’affaire son ami, son protecteur Tahibou Ndiaye. Ce que le président de la République ne pouvait pas faire pour la simple raison que la procédure était déclenchée et les magistrats avaient commencé leur travail. En vertu de la séparation des pouvoirs, le président de la République ne pouvait pas intervenir pour demander aux magistrats d’aller dans un sens sens ou dans un autre », explique-t-il sur la RFM avant d’ajouter: « l’aveu est la mère des preuves et c’est lui même qui a évoqué l’affaire Tahibou Ndiaye; moi je suis témoin de l’audience et c’est l’affaire Tahibou Ndiaye qui était sa principale préoccupation et il ne peut pas le démentir ».