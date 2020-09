En prélude du Grand Magal de Touba 2020, le président Idrissa Seck accompagné de Malick Gakou et de Khalifa Ababacar, s’est rendu dans la ville sainte. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des mourides à l’endroit de Idrissa Seck: « Nous saluons et apprécions beaucoup votre démarche. Tout est salutaire. Nous ne sommes imprégné dans rien qui ne soit la religion et ne sommes intéressé que par la bonne conduite. Que Dieu nous aide tous à avoir la paix sociale. Rien n’est impossible dans la vie. Seul Dieu fait et défait ! ». Ces sages conseils d’Al Mountakha nous rappelle les conseils de Serigne Touba Khadimou Rassoul à l’endroit de la jeunesse: « Je vous recommande de cultiver le silence, la douceur dans la quête du savoir, la patience, l’abstinence pieuse et le sens du discernement » Extraits du « Viatique des Jeunes » (Tazawudu Cighâr).