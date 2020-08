cher KOFFI, c’est moi NDIAYE. Ca fait 2 jours…

Comment va l’état de ta santé quand à moi Dieu merci. J’espère que tout va bien à Abidjan et que la famille se porte bien. Quand à moi Dieu merci.

Comment va ma sœur AMOIN, j’espère que son maquis marche toujours a Treichville, sa SOLE BRAISÉE me manque grave et dis lui que je lui rendrais ses 6.000fr dès mon retour, ou sinon je lui ferais un transfert dès que la maladie va passer. Explique lui que je suis impacté dangereusement et que je n’ai pas fuit. J’avais bel et bien donné la somme a TOURE, celui qui a la boutique à l’angle où on fait les transferts MOOV mais ce salaud s’est barré avec l’argent. J’ai du rentrer au Sénégal en urgence avant qu’on ferme les frontières

Ici à Dakar on avance masqué, CORONA oblige. Cette saleté nous fait beaucoup de mal, et j’espère que tu fais attention.

J’ai appris qu’on vous a donné des consignes strictes pour le respect des mesures barrières. Il faut féliciter votre gouvernement, mais surtout votre président, qui a très tôt compris « l’importance des règles sanitaires ». La Cote d’Ivoire sous son magistère a toujours su nous montrer son originalité. Voilà pourquoi elle est observée par toute l’Afrique.

Votre président a su imposer sa démocratie qu’il a arraché de haute lutte avec les arguments de la force de la communauté internationale dirigée par la grande démocratie française, il a même su convaincre les forces des nations unies, les forces ocultes des dozos, et même le plus grand facilitateur de dialogue de l’Afrique de l’ouest le beau Blaise. Bref sa force de persuasion et sa forte détermination ont conduit votre pays vers son émergence personnelle.

Moi je me dis que, si ils ont pu déloger GBAGBO, je suis sûr qu’ils vont vaincre le CORONA VIRUS.

Mais mon frère il faut que son peuple le respecte, c’est important. RESPECTONS NOS INSTITUTIONS. RESPECTONS LA PAROLE DE L’INSTITUTION. Il avait dit pas de rassemblement ou de grandes manifestations…

Mais KOFFI Je t’écris cette lettre car il y a quelque chose que je ne comprends pas.

Hier j’ai vu a la télé, 100.000 personnes (dixit ADO) autour du Chef de l’Etat ivoirien. Sans se soucier de sa fragile santé. j’ai vu des gens se regrouper spontanément avec lui dans un stade sans respecter les mesures barrières.

Ils ont spontanément porté les mêmes t-shirt, spontanément tenus les mêmes drapeaux, spontanément mis les mêmes casquettes, spontanément oublié la distanciation sociale, spontanement partagé 10.000fr, spontanément chanté et dansé ensemble, alors que les concerts et festivals sont interdits,

KOFFI il faut respecter ce grand président sa parole est sacrée c’est celle de l’Institution Suprême de CÔTE D’IVOIRE.

Je peux néanmoins comprendre l’immense joie de ses partisans à l’annonce de sa candidature pour un premier mandat, alors qu’il en a fait déjà deux… Mais pour ce problème mathématique il faut expliquer au nullard que je suis combien font 2+1… Mais bref ça n’a pas d’importance, son peuple l’aime et s’est spontanement mobilisé comme un seul homme pour lui dire combien il était heureux de le voir se sacrifier, prêt a braver la satanée maladie.

Mais KOFFI je dois te dire, cette maladie est dangereuse. La pandémie fait des ravages sur le continent .

En GUINEE CONAKRY c’est très inquiétant, je n’arrête pas de penser au vieux professeur ALPHA CONDE, il est super exposé, au MALI tu as vu ce qui se passe, le vieux IBK a été malheureusement atteint, même si au TOGO, au GABON, au CONGO, en GUINÉE ÉQUATORIALE et au CAMEROUN ils ont appris à vivre avec.

KOFFI soyez vigilants ce virus est extrêmement contagieux. Il s’attaque surtout aux vieux, mais pas que…

Tu sais même chez nous au SÉNÉGAL on s’en méfie, on ne sait jamais, même notre Président avance masqué. Mais on le surveille comme de l’huile sur le feu. Prêts à le mettre en quarantaine dès les premiers signes.

KOFFI il ne faut pas dire : « on s’en fout du CORONA ». IL FAUT LE COMBATTRE AVEC LA PLUS GRANDE ÉNERGIE. Le peuple Ivoirien doit montrer qu’il n’y a pas de malédiction Africaine.

Face au COVID 19, Il doit se battre, il doit lutter, et rappelle toi que quand la lutte est organisée et que le peuple est déterminé il y a forcément victoire.

KOFFI il faut que vos grands artistes comme ALPHA BLONDY ASALFO ou TIKEN JAH lancent des messages de sensibilisation clairs pour montrer leur engagement dans la lutte contre le CORONA VIRUS. Sinon ils seront coupable d’un silence criminel.

Enfin KOFFI, toi fais attention a ta santé, pense a m’envoyer un peu d’atieke à l’occasion et surtout un peu D’ATOTÉ ce breuvage magique pour sauver l’amour dont le vieux SEYDOU me parle si souvent avec passion. Si Atieke est compliqué envoie au moins ATOTE ça peut servir… ou alors fais moi un jeune transfert, j’en profiterais pour aller au village pour faire les prières dont on avait parlé

Ton frère NDIAYE depuis Dakar.